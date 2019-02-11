غرفة الشركات: 70% من تأشيرات الحج السياحي لـ"البري والاقتصادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، تواصل جهودها لإنجاح موسم الحج السياحي هذا العام، موضحة أنها تتابع على مدار الساعة مع جميع شركات السياحة لحل أي مشكلة تواجه تقدم المواطنين لحجز فرصة الحج.

وقالت الغرفة، في بيان اليوم: "يجرى التنسيق على أعلى مستوى مع قطاع الشركات بوزارة السياحة برئاسة مجدي شلبي وكيل أول الوزارة في إطار منظومة من التعاون المشترك لخدمة ضيوف الرحمن".

وطالبت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في أداء الحج، بسرعة التوجه إلى شركات السياحة وفروعها لحجز فرصة مع الحج السياحي.

من جانبه، أكد باسل السيسي نائب رئيس الغرفة، أن الحج السياحي يتميز بتنوع البرامج التي تناسب كافة المستويات، مشيرا إلى اهتمام السياحة بالحج البري الذي يقتصر تنظيمه على شركات السياحة دون غيرها بجانب الحج الاقتصادي، ويتميزان بانخفاض الأسعار وجودة الخدمات وارتفاع فرص الفوز بالقرعة، وجرى تخصيص 24 ألف تأشيرة لكل من البري والاقتصادى أي حوالي 70 % من تأشيرات الحج السياحي.

ونوه إلى وضع ضوابط خاصة تضمن تقديم خدمات متميزة للحج البري والاقتصادي طوال أداء مشاعر الحج وحتى عودة الحجاج.