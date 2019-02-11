تأكيدًا لمصراوي.. "تابلت" أولى ثانوي Glaxy tab A6- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد: نشرت إدارة دسوق التعليمية التابعة لمحافظة كفر الشيخ، فيديو توضيحي لمواصفات جهاز الحاسب اللوحي "التابلت" المقرر تسليمه لطلاب الصف الأول الثانوي، في إطار دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية. ومن مواصفات الجهاز: إصدار Glaxy tab A6، ذاكرة 32 جيجا، كاميرا خلفية 8 ميجا بكسيل، معالج "بروسيسور" 1.6 ميجا، وبطارية 7300 أمبير. يذكر أن هذه المواصفات مطابقة لما نشره الخليج 365، قبل أربعة أشهر بتاريخ 27 سبتمبر 2018، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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