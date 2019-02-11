"بـ5 جنيه".. وزير التعليم يكشف عن شريحة إنترنت لطلاب أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تجهز مفاجأة لطلاب الصف الأول الثانوي، خلال الأيام المقبلة، تتمثل في توفير شريحة إنترنت SIM Card، بسعر زهيد يصل إلى 5 جنيهات.

وأوضح الوزير، في تصريحات تليفزيونية، أن هذه الشريحة تساعد الطالب على الدخول إلى بنك المعرفة المصري من خلال جهاز "التابلت" أثناء وجوده في المنزل، أمام حال وجوده في المدرسة فيمكنه استخدام Wi Fi.

وقال شوقي، إن الشريحة بها باقة محدودة للـ DATA، ولكن يمكن من خلالها الدخول على بنك المعرفة مجانًا دون الخصم من الباقة.

ولفت إلى أن الجهاز محكم تمامًا، ولا يمكن للطلاب الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي من خلاله، ولا يمكن تعديل الـSettings الخاص به.

وأكد أن سرعة الانترنت داخل المدارس تصل إلى 100 ميجا بايت بعد توصيل ألياف الفايبر، بالإضافة إلى شبكات داخلية بالمدارس تضمن استمرار العمل في حال حدوث أي عطل في الانترنت.

وبدأت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، توزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية، في إطار دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية.

وأكد الوزير أن الدولة حريصة بالفعل على تقديم خدمة تعليمية أفضل للطالب، ولا بد للمعلمين والأهالي والطلاب مساندتها.