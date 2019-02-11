"تاجر بالبشر وهتك عرض طفل".. 16 فبراير نظر محاكمة "عربجي" في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، في 16 فبراير، نظر أولى جلسات محاكمة "عربجي" على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر في منطقة العجوزة، بمحافظة الجيزة.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهم "إسلام خالد"، 23 سنة، "عربجي" في غضون شهر أكتوبر 2018، قام باستغلال كلا من، مصطفى رمضان، والمجني عليهم الأطفال، كريم عبد الشافي، وإبراهيم محمد، وأحمد محمد، وعبد الظاهر مصطفى، وعاشور عاطف، تجاريا في أعمال التسول للحصول على ربح مادي مساسا في حقهم من الحماية من الاتجار بهم بأن أجبرهم على استجداء المارة للحصول على مبالغ مالية كان يتحصل عليها منهم لاحقا.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم قام بهتك عرض المجني عليه مصطفى رمضان، بالقوة والتهديد.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليه مصطفى رمضان، 18 سنة، ماسح سيارات، بأن المتهم أجبره وباقي الأطفال رفقته على القيام بأعمال التسول وبيع السلع البسيطة، واستجداء المارة، وذلك من أجل أن يتحصل منهم على الأموال التي يجنوها من تلك الأعمال رغما عنهم تحت التهديد، مشيرًا بأن المتهم تعدى عليه جنسيا مرتين.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال الطفل عبد الظاهر مصطفي، 14 سنة بإن المتهم يجبره وباقي الأطفال على القيام بأعمال التسول وبيع السلع البسيطة واستجداء المارة، وذلك من أجل أن يتحصل منهم على الأموال التي يجنوها من تلك الأعمال رغما عنهم تحت التهديد.

وكشفت تحريات عبد الرحمن مصطفى، ضابط مباحث، أنه وردت إليه معلومات مفادها قيام المتهم بإيواء مجموعة من الأطفال بالحدائق العامة بميدان سفنكس بحي العجوزة واستغلالهم في أعمال التسول وبيع السلع البسيطة واستجداء المارة بغرض الحصول علي الاموال الناتجة من هذا النشاط.

وأضاف قيام المتهم بهتك عرض المجني عليه مصطفى رمضان لإشباع رغباته الجنسية الشاذة، وعليه انتقل لمكان تواجده ومزواله نشاطه بحديقة ميدان سفنكس، وتمكن من ضبطه وبرفقته الأطفال المجني عليهم، وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة.