أخبار مصر | وزيرة الصحة توجه بتكثيف القوافل الطبية لعلاج أهالي المناطق الحدودية بالمجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة توجه بتكثيف القوافل الطبية لعلاج أهالي المناطق الحدودية بالمجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتكثيف عمل القوافل الطبية خاصة في المحافظات الحدودية المختلفة خلال الفترة المقبلة، وذلك لخدمة الأهالي المتواجدين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم تنفيذ أكثر من 138 قافلة في مختلف التخصصات الطبية في المحافظات الحدودية الستة، وهى كلاً من شمال وجنوب سيناء، ومطروح، والوادي الجديد، وأسوان.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن "القوافل" تجرى الكشف الطبي وتقدم الخدمة الطبية بالمجان لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن كل قافلة بها كافة التخصصات الطبية، مثل النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف، والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، وجلدية، وخدمات أخرى مثل الأشعة، والتحاليل الطبية، فضلاً عن وجود صيدلية بها كافة الأدوية.

وأوضح أن محافظة شمال سيناء ستشهد تنفيذ 4 قوافل طبية خلال الشهر الجاري، وذلك في مراكز بئر العبد، والعريش.

ولفت إلى تنفيذ 21 قافلة في محافظة مطروح حتى آخر شهر يونيو القادم بمتوسط 5 قوافل شهرياً، وذلك في مراكز سيوة، وبراني، والضبعة، والسلوم، والنجيلة، و28 قافلة في محافظة جنوب سيناء حتى منتصف العام الجاري، وذلك في عدداً من "الأودية" التى تتركز فيها التجمعات البدوية، حرصا من الدولة على تلقيهم الخدمة الطبية.

وأشار إلى أن خطة الوزارة للمناطق الحدودية تتضمن تنفيذ 30 قافلة لمحافظة البحر الأحمر حتى منتصف العام، وتضم مناطق حلايب والشلاتين، ومرسي علم، والغردقة، ورأس غارب، والقصير.

وذكر أنه سيتم تنفيذ 20 قافلة أخرى في محافظة أسوان، حتى آخر شهر يونيو القادم والتى تضم مراكز نصر النوبة، وكوم امبو، ودراو، وأسوان، كما سيتم تنفيذ 35 قافلة في محافظات الوادي الجديد.

وعن جهود "القوافل الطبية" خلال شهر يناير الماضي، أكدت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل، انه تم تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 154 ألف 349 مواطناً، في 25 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأشارت الصادق إلى أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هى الدقهلية، وأسيوط، والجيزة، والقليوبية، وكفر الشيخ، ودمياط، وشمال سيناء، والإسكندرية، والإسماعيلية، والمنوفية، ومطروح، وبني سويف، والشرقية، والفيوم، والأقصر، والوادي الجديد، وسوهاج، وجنوب سيناء، والغربية، والقاهرة، وبورسعيد، والبحيرة، والمنيا، وأسوان، وقنا.

وأضافت "الصادق" أنه تم تحويل ألف و719 مواطناً إلى المستشفيات، لحالات تحتاج مزيداً من الفحوصات الطبية، أو التدخلات الجراحية ، مشيرة إلى وجود مندوبين من هيئة التأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة لاستصدار قرارات بالعلاج على نفقة الدولة أو "التأمين" حال الحاجة لذلك.

ولفتت "الصادق"، إلى إجراء تثقيفاً صحياً وتوعوياً لـ38 ألف و835 ألف مواطن، كما أجرت إشاعات سينية لـ539 مواطناً، وموجات فوق صوتية لـألفين و676 مواطناً، كما أجرت تحاليل لـ7 آلاف و129 حالة بمعامل الطفيليات، و10 آلاف و214 حالة تم تحويلها لـ"معمل الدم".

وأضافت "الصادق"، أن الأطباء يبذلون جهوداً كبيراً في الكشف عن أهالي المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية، مشيرةً إلى أن ألف و156 طبيباً شاركوا في القوافل، وذلك من خلال ألف و153 عيادة متنقلة.