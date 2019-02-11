شكرا لقرائتكم خبر عن الجلسة المغلقة الثالثة للاتحاد الأفريقي تعتمد موعد ومقر القمة الاعتيادية الـ٣٣ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، الاثنين، الجلسة المغلقة الثالثة للاتحاد الأفريقي، وذلك لاعتماد بعض مشروعات الصكوك القانونية الأفريقية المعروضة على القمة. كما تشهد الجلسة اعتماد ترشيحات الدول الأفراد لعضوية أجهزة ولجان الاتحاد الأفريقى، وستشهد الجلسة المغلقة أيضا اعتماد موعد ومقر عقد القمة الاعتيادية الـ٣٣ للاتحاد الأفريقى.

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