شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلقي البيان الختامي لاجتماعات القمة الأفريقية العادية في دورتها الـ32 اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، البيان الختامي لاجتماعات القمة الأفريقية العادية في دورتها الـ32. وشارك الرئيس السيسي، في افتتاح أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي، والتي تنعقد خلال الفترة من 10-11 فبراير الجاري بأديس أبابا.

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