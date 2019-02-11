أخبار مصر | بيان بدرجات الحرارة اليوم الإثنين.. والأرصاد تحذر من الشبورة المائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان بدرجات الحرارة اليوم الإثنين.. والأرصاد تحذر من الشبورة المائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 18

شبين الكوم 10 18

طنطا 10 18

دمنهور 09 17

الإسكندرية 08 18

بلطيم 11 17

مطروح 09 18

السلوم 10 17

سيوة 08 17

بورسعيد 11 18

دمياط 11 18

الزقازيق 10 18

الإسماعيلية 08 20

السويس 09 19

العريش 08 19

رفح 07 18

رأس سدر 11 19

نخل 04 15

نويبع 14 20

طابا 11 17

كاترين 01 11

الطور 14 20

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 13 21

مرسى علم 14 20

الفيوم 09 18

بنى سويف 09 18

المنيا 07 19

أسيوط 07 19

سوهاج 07 19

قنا 09 20

الأقصر 10 21

أسوان 11 22

أبوسمبل 12 22

الوادي الجديد 07 21

شلاتين 16 22

أبو رماد 17 22

رأس حدربة 18 21

حلايب 18 20