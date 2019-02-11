أخبار مصر | اليوم.. الجامعة العربية تنظم مؤتمرا صحفيا لإطلاق مسابقة "الشاب النموذج"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الجامعة العربية تنظم مؤتمرا صحفيا لإطلاق مسابقة "الشاب النموذج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة منظمات المجتمع المدني، مؤتمرا صحفيا، بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة؛ لإطلاق مسابقة الشاب النموذج وتدشين الموقع الخاص بها.

وكذا فتح باب الترشح لجائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز في نسختها الثانية عشر وذلك في الواحدة ظهرا بفندق نايل ريتز كارلتون.

عاجل.. 8 دول عربية تؤيد عودة سوريا إلى جامعة الدول

أكدت وكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصدر لها، أن ثمان دول عربية على الأقل تؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وقال المصدر: "هناك ما لا يقل عن ثمانية من أعضاء الجامعة العربية، وهم؛ لبنان، والجزائر، والعراق، وتونس، ومصر، والسودان، والإمارات، والبحرين، يتجهون بشكل إيجابي نحو عودة سوريا إلى الجامعة العربية".

وقد انعقد اجتماع وزاري، يوم أمس الاثنين، بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في بروكسل.

وقال نائب وزير خارجية النظام السوري، فيصل مقداد، في وقت سابق، إن أحدا لا يحاول فرض شروط على سوريا، لأن عودتها للجامعة العربية ستنجح فيها، لأن دمشق لا تستسلم للابتزاز.