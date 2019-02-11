"الأرصاد" عن طقس الاثنين: شبورة صباحا وشديد البرودة ليلا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 18

شبين الكوم 10 18

طنطا 10 18

دمنهور 09 17

الإسكندرية 08 18

بلطيم 11 17

مطروح 09 18

السلوم 10 17

سيوة 08 17

بورسعيد 11 18

دمياط 11 18

الزقازيق 10 18

الإسماعيلية 08 20

السويس 09 19

العريش 08 19

رفح 07 18

رأس سدر 11 19

نخل 04 15

نويبع 14 20

طابا 11 17

كاترين 01 11

الطور 14 20

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 13 21

مرسى علم 14 20

الفيوم 09 18

بنى سويف 09 18

المنيا 07 19

أسيوط 07 19

سوهاج 07 19

قنا 09 20

الأقصر 10 21

أسوان 11 22

أبوسمبل 12 22

الوادي الجديد 07 21

شلاتين 16 22

أبو رماد 17 22

رأس حدربة 18 21

حلايب 18 20