حدث ليلًا.. تطور في قضية منى فاروق وشيما الحاج.. وزيادة رسوم الرخص

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث الهامة علي الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

السيسي: تماسك المؤسسات الإفريقية وتعزيز تعاونها الأمني سيدحر الإرهاب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تماسك المؤسسات الوطنية في الدول الأفريقية وتعزيز التعاون الأمني فيما بينها سيؤدي دون شك إلى دحر جميع الكيانات الإرهابية المتوطنة بالقارة.

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بسام راضي: كلمة الرئيس السيسي لخصت رؤية مصر تجاه إفريقيا

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، في افتتاح أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي تنعقد خلال الفترة من 10-11 فبراير الجاري في أديس أبابا.

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شكري: استئناف المشاورات مع السودان وإثيوبيا 20 فبراير الجاري (فيديو)

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الاجتماع الثلاثي الذي عقد على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، حول سد النهضة كان إيجابيًا.

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محامية شيما الحاج: قدمت عقد زواج عرفي للفنانتين من خالد يوسف

قالت حنان أحمد، محامية الفنانة شيما الحاج، إنها قدمت عقدي زواج عرفي لموكلتها "شيما" ومنى فاروق إلى محكمة جنح مدينة نصر لإثبات زواجهما من المخرج خالد يوسف.

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"زيادة رسوم الرخص".. قرار جمهوري بتعديل قانون صندوق "خدمات الشرطة"

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، بشأن قانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

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قرار جمهوري بإصدار "الضريبة على العقارات المبنية"

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون رقم 4 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

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"بيغشوا من المحمول والمصحف".. إلغاء اختبارات متقدمين لمسابقة المُحفظين بـ"الأوقاف"

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأحد، إلغاء اختبار "تقي الدين. ع"، من محافظة بورسعيد، بعد ضبطه متلبسا بالغش باستخدام التليفون المحمول، و"بشري" محمد إبراهيم محمد من محافظة بورسعيد بالغش من المصحف، خلال أدائهما اختبارات المحفظين والمحافظات، اليوم الأحد.

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وزيرة الصحة: نقل تجربة مصر في علاج فيروس "سي" لدول إفريقيا - فيديو

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر تساعد الدول الإفريقية في نقل تجربة مصر في علاج "فيروس سي"، وإتاحة العلاج بأسعار مخفضة بالدول الإفريقية.

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"التعليم": 302 ألف متقدم في مسابقة المدرسين.. والخميس آخر موعد للتقديم

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إن إجمالي من تقدموا حتى الآن في مسابقة التعاقد المؤقت مع المدرسين بلغ 302 ألف متقدم من مختلف محافظات الجمهورية.

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سفير رواندا بالقاهرة: عبدالناصر حرر إفريقيا سياسيًا والسيسي سيحررها اقتصاديًا

قال السفير صالح هابيمانا، سفير دولة رواندا بالقاهرة، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حرر القارة الأفريقية سياسيًا والرئيس عبد الفتاح السيسي سيحرر أفريقيا اقتصاديًا.

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سفير السودان في القاهرة: نعقد آمالا كثيرة على رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي

هنأ عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان بالقاهرة، مصر قيادة وشعبًا وحكومة على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي.

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"حظر الفصل التعسفي".. وزير القوى العاملة يكشف أبرز ملامح قانون العمل الجديد

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان، يسد ثغرات قانون العمل الحالي الذي يحمل رقم 12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العمال وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.

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الامتحان "Open Book".. جامعة القاهرة تبدأ في تدريس مقرر التفكير النقدي

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، أهمية أن يتمتع الطلاب بمهارة التفكير النقدي، وأن يحظى بنمط تفكير مختلف، مشيرًا إلى أن الفرق بين دول العالم الثالث والدول المتقدمة يكمن في طريقة وأسلوب التفكير.

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"الزراعة": تطبيق منع تداول الطيور الحية في المدن.. و"هنخرج الفراخ فريش مبردة"

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، إن قرار منع تداول الطيور الحية يحمي المواطنين من التلوث البيئي والأمراض بسبب المخلفات الناتجة عنها.

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إليزابيث وارن: ترامب قد لا يكون شخصا حرًا قبل الانتخابات المقبلة

شنت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إليزابيث وارن، هجوما جديدا على الرئيس الحالي، دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه قد يكون في السجن قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

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ابن سلمان: مشروعات العلا "لا شيء" قياسًا بالإنجازات المرتقبة حتى 2022

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن مشروعات العلا التي تم تدشينها أمس الأحد، في العلا، غرب المملكة العربية السعودية، "لا شيء" قياسًا بالإنجازات المرتقبة في المملكة حتى 2022 .

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الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر قوات خاصة على حدود بلاده مع كولومبيا

أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمر بنشر مئات من عناصر القوات الخاصة الفنزويلية عند الحدود مع كولومبيا، في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

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القبائل اليمنية تطرد الحوثيين من مناطق واسعة بحجة والضالع

فرضت قبائل حجور في مديرية كشر (شرقي محافظة حجة اليمنية)، سيطرتها الكاملة على مناطق وجبال الشاحي والحوج والذنبة ومنطقة قريات.

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المرصد السوري: القوات التركية قتلت 419 سوريًا منذ انطلاق الثورة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية قتلت 419 مدنيا سوريا منذ انطلاق (الثورة السورية) بينهم 75 طفلا، و38 امرأة.

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