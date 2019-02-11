أخبار مصر | تعرف على أخر موعد للتقدم لمسابقة التعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أخر موعد للتقدم لمسابقة التعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الباب أمام الراغبين في التقدم لمسابقة المعلمين الجديدة والتي ستكون بنظام العقود المؤقته للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018-2019، يحصل فيها الفائز بالعقد على راتب قدره 1200 جنيه وبعد الخصومات يصل إلى 1000 جنيه شهرياً وحتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني ، والوزارة غير مطالبه بتجديد التعاقد معه مرة أخرى وسيكون التجديد وفق الضوابط والمعايير التي ستضعها وزارة التربية والتعليم خلال الاعوام المقبلة.

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين بأن أخر موعد لتقديم طلبات المعلمين على الموقع الالكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم على بوابة الخدمات الالكترونية هو يوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019.

على أن يقوم المتقدم بعد تسجيل بياناته على الموقع الالكتروني وطباعة الايصال المثبت لتقدمه، يقوم بعد ذلك بالتقدم بالاوراق والمستندات الدالة على تلك البيانات إلى الادارة التعليمية المتقدم لها.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كانت قد أعلنت أنه سيتم خلال النصف الثاني من العام الدراسي الجاري 2018/2019 سد العجز في بعض تخصصات المعلمين في مختلف المحافظات المصرية.