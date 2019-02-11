انت الان تتابع التعليم: 302 ألف متقدم في مسابقة المدرسين حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إن إجمالي من تقدموا حتى الآن في مسابقة التعاقد المؤقت مع المدرسين بلغ 302 ألف متقدم من مختلف محافظات الجمهورية. وأضاف عمر، أن أكثر المحافظات التي شهدت إقبالا على التقديم هي محافظة الدقهلية، مشيرا إلى أن مسابقة تعيين المدرسين بعقود مؤقتة تستهدف سد العجز الموجود في بعض التخصصات في المدارس. وأشار إلى أن الخميس المقبل هو آخر موعد للتقديم على الموقع الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات التقديم في المسابقة.

وأكد أن هناك أسبوع آخر لتقديم الأوراق باليد إلى الإدارات التعليمية في المحافظات.وكانت وزارة التربية والتعليم، أطلقت الخميس الماضي مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم، لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019.وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة