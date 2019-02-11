مصر | اليوم.. استكمال محاكمة 120 متهمًا في مقتل سيد وزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال محاكمة 120 متهمًا في مقتل سيد وزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة 120 متهماً الصادر ضدهم حكماً غيابياً بالسجن 10 سنوات في أحداث العنف التي نتج عنها مقتل سيد وزة عضو حركة 6 إبريل وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث الذكرى الثالثة للثورة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشاريين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية حسام عبد الرسول.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

جدير بالذكر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام ، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا " بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.