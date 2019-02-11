مصر | ضبط 3 عمال بقصر العيني لتزويرهم تقارير طبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 عمال بقصر العيني لتزويرهم تقارير طبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألقت مباحث مصر القديمة، القبض على ثلاثة من العاملين بالعيادات الخارجية بمستشفى قصر العيني وبحوزتهم ختم شعار الجمهورية وهم يحاولون تزوير تقارير طبية.
وصرح مصدر مسئول لـ الخليج 365، أنه تم كشف هذا التشكيل بعد أن لاحظت موظفة شئون المرضى تصرفات تثير الشك حول بعض الموظفين.
وتم ابلاغ أحد الضباط المتواجدين بالعيادة الخارجية، وأمرت النيابة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.
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