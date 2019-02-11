أخبار مصر | الأرصاد: هذه الظاهرة الخطيرة تضرب البلاد صباح اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد: هذه الظاهرة الخطيرة تضرب البلاد صباح اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، ناصحة قائدي السيارات بتوخى الحذر والالتزام بتعليمات المرور حرصًا على سلامتهم.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما درجات الحرارة المتوقعة، القاهرة العظمى 18 والصغرى 10 درجات، والسويس العظمى 19 والصغرى 9 درجات، والأقصر العظمى 21 والصغرى 10 درجات، والأسكندرية العظمى 18 والصغرى 8 درجات، ودمياط العظمى 18 والصغرى 11 درجة، وشرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 13 درجة.