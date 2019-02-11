أخبار مصر | وزير الخارجية: هذا هو شرطنا الوحيد للتصالح مع قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية: هذا هو شرطنا الوحيد للتصالح مع قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن المتطرفون يحاولون زعزعة استقرار مصر، مؤكدًا أن الشعب المصري واع لتلك المحاولات.

وأضاف "شكري"، خلال تصريحاته لفضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، أن الرباعي العربي لديه رؤية واضحة تجاه قطر، مؤكدًا أنه ليس هناك مصالحة مع الدوحة قبل تغيير سياستها.

وتابع: "نحن على منحنى إيجابي داخل القارة الإفريقية لمواجهة الصراعات بدول القارة والعمل على حلها".

وانطلقت أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي اليوم الأحد، وعقدت جلسة مُغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية استعرض خلالها الرئيس الذي تنتهي مدة رئاسته للاتحاد وهو الرئيس الرواندي بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسي.

وتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا من الرئيس الرواندي بول كاجامي، وأكد أن انتشار النزاعات ووحشية الإرهاب وتغير المناخ كلها عوامل تتسبب في تزايد أعداد اللاجئين والنازحين، مضيفا أنه من الضروري تكثيف التعاون بما يسهم في ضمان التصدي لظاهرة التغير المناخي.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات القطاع الخاص العالمية للاستثمار في أفريقيا، قائلا: "يجب أن نعمل سويا على إزالة العقبات التي تواجه تصدينا للتحديات الأفريقية"، وأضاف: "ليس أمامنا بديل سوى قبول التحدي لتحقيق الأفضل لشعوبنا من خلال العمل المشترك".

وأكد الرئيس، أنه يجب طي صفحة النزاعات والصراعات في أفريقيا، وأضاف أن الوحدة الأفريقية يمكن أن تدفع القارة لمواجهة كل التحديات، وقال:" نتطلع لتفعيل أنشطة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا".