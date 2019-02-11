أخبار مصر | تعرف على نشاط البرلمان فى 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نشاط البرلمان فى 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:

*وكيل "مشروعات النواب": تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي نقلة نوعية بدول القارة

قال النائب محمود سعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الأفريقي، خطوة تاريخية لمصر فى علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن أنشطة الاتحاد الأفريقي خلال العام 2019 ستشهد انطلاقة قوية وفعالة ونقلة نوعية، وستعكس خبرات مصر، والاهتمام الكبير الذى توليه مصر تجاه قضايا القارة الأفريقية مع تحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف سعد، في بيان له، أن الاتحاد الأفريقي، يعتبر بمثابة المظلة الجامعة لكافة دول القارة السمراء، وإن مصر تطمح لتحقيق تنمية حقيقية في أفريقيا، من خلال العمل المشترك تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، الذي تشرف مصر برئاسته، والتي ستسعى خلالها، بكل جهد مخلص، لتحقيق آمال وتطلعات شعوب القارة.