أخبار مصر | الحسيني الكارم: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي حدث سيسجله التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحسيني الكارم: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي حدث سيسجله التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الحسيني الكارم الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية والقيادي بحملة بنفكر لبكرة، إن مصر عادت من جديد لريادة المنطقة الإفريقية والعربية، برئاسة الاتحاد الافريقي، مؤكدًا أن ما حدث اليوم من تسلم مصر لرئاسة الاتحاد بعد تجميد عضويتها في ٢٠١٣، حدث يسجله التاريخ بأنامل وجهود المصريين.

وأضاف الكارم، في تصريحات له، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى القاها أمام قمة الاتحاد الإفريقى الـ32 المنعقدة بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا تاريخية، مشيرًا إلى أن الرئيس قام بالتصدي لجميع المشكلات والتحديات والمخاطر التى تواجه القارة السمراء ومحاولة القضاء عليها بتوحد الشعوب من جديد.

وأوضح أن هناك تواريخ لن ينساها الشعب المصري وهي ٢٠١٣ عندما تم تجميد عضوية مصر، والذي كان كالصاعقة، وفي ٢٠١٤ تم تفعيل عضوية مصر مرة أخرى، واليوم في ٢٠١٩ مصر رئيسا للاتحاد الافريقي.