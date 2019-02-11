انت الان تتابع البرلمان يقدّم موعد الجلسة العامة إلى الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قرر مجلس النواب تقديم موعد الجلسة العامة للمجلس، إلى الأربعاء المقبل الموافق 13 فبراير، بدلا من الأحد، 17 فبراير. وقال المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، في بيان اليوم الأحد، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، قرر تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس العامة لتصبح، الأربعاء المقبل، في تمام العاشرة صباحا بدلاً من موعدها المحدد سلفا يوم الأحد.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المزمع عقدها بدءًا من الأربعاء المقبل، مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات الدستورية، في ضوء اللائحة الداخلية لمجلس النواب. جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، قال إنه سيحيل التقرير الذى وافق عليه أكثر من ثلثى أعضاء اللجنة العامة، فى اجتماعها، الثلاثاء