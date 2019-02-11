انت الان تتابع السيسي يصدِّق على قانون «ضريبة العقارات المبنية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الأحد، قرارًا بقانون رقم 4 لسنة 2019، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، بعد إقراره من مجلس النواب. وجاء في المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن يستبدل بنص البند 1 من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتي:

المادة التاسعة بند 1: تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2013. وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من أول يناير من كل سنة وفقًا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر سنة 2021. الضريبة العقارية هى ليست ضريبة جديدة يتم فرضها على الأبنية السكنية، فهى