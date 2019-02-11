شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وزير التضامن إلى محافظة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد مشاركتها لجمعية رجال أعمال الإسكندرية في الاحتفال بمرور ٣٠ عاما على تأسيسها وتكريم عدد من رموز قطاع الأعمال في الإسكندرية، قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مد الزيارة، ليوم الأحد، لتفاجئ مكتبي تأمينات أحدهما في منطقه شرق الإسكندرية والآخر في منطقة غرب.

وتوجهت «والي» في زيارة لمؤسسات الرعاية لتطمئن على المشردين من المسنين والأطفال بلا مأوى بزيارة دار الهداية ومجمع للدفاع الاجتماعي.

وبدأت زياراتها المفاجئة بمكتب تأمينات المقاولات بمنطقة شرق الإسكندرية صباح وأبدت العديد من الملاحظات، وأبدت ملاحظات على نظافة المكان وتكدس الملفات وعدم استغلال المساحات الخالية في المكتب وعدم التخلص من الأوراق القديمة، وسوء توزيع الموظفين على الأقسام، وكذلك عدم وجود كود إتاحة لذوي الإعاقة وصعوبة صعود كبار السن للسلالم .

وقررت إحالة مدير المكتب للتحقيق، فيما تحدثت والي مع العاملين في المكتب واستمعت لشكاوى المواطنين وما يواجهونه من مشكلات، وحصلت على أرقام بعض المتعاملين مع المكتب للتأكد من حصولهم على الخدمة المناسبة، ووجهت بضرورة حسن معاملة الجمهور.

واستكملت «والي» زياراتها المفاجئة لمكاتب التأمينات بالإسكندرية وزارت مكتب تأمينات المنشية وأبدت على المكتب أيضا عدة ملاحظات، واستمعت إلى المواطنين في المكتب ودونت شكواهم وكلفت سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمينات للقطاع العام والخاص بالبقاء بالمكتب حتى الانتهاء من حل شكاوى المواطنين.

ووجهت وزير التضامن بضرورة إتاحة أماكن لكبار السن، والأشخاص ذوى الإعاقة وكلفت مدير المكتب برفع مستوى نظافة المكتب وتحديث طريقة حفظ الملفات القديمة، والتغلب على الزحام الموجود.

المحطة الثالثة لوزير التضامن كانت دار الهدايا للرعاية والتي تحتوي على مبنى للرجال ينقسم إلى دار للمسنين ودار للمشردين ومبنى آخر للسيدات.

وفور وصولها اطمأنت «والي» على المشردين الذين تم تحويلهم إلى الدار خلال الأسابيع الماضية بعد تشكيل فرق عمل مشتركة من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير حياة كريمة للمواطنين الذين فقدوا المأوى.

وأنقذت فرق الشارع حتى الآن ما يزيد على ٣٥٠٠ مشرد وطفل بلا مأوى؛ حيث تتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية وتوزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة.

واستمعت «والي» لشرح من مسؤولي الدار عن الدار ومراحل تطويرها والمباني قبل وبعد التطوير حيث بدأت أعمال التطوير منذ العام الماضي.

وتم إسناد الدار إلى جمعية أعمال مطلع العام الماضي لتقوم بعملية التطوير وتضمنت أعمال التطوير، تطوير للمبانى وصيانتها وتجديد وصيانة كافة المباني بقيمة 3 ملايين جنيه تم التبرع بها من جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وتوفير مليون جنيه لزيادة القدرة الاستيعابية للدار، وتسع الدار- التي تنقسم إلى جزئين رجال وسيدات- إلى ١٥٠ شخصًا ويقيم بها حاليًا ١٣٥ شخصًا.

وتجولت «والي» داخل دار الرجال وتحدثت مع النزلاء ومدى رضاهم عن الإقامة في الدار ورأيهم في مستوى الخدمة المقدمة لهم، كما تجولت أيضا داخل دار السيدات وتحدثت معهن عن آرائهن ومدى رضائهن عن الخدمة المقدمة لهن.

وأوصت «والي» بنقل من لديهم أي نوع إعاقة إلى دور خاصة بالإعاقات المختلفة والتي تشرف عليها الوزارة، وتوفير الإتاحة لكبار السن داخل الحمامات والممرات بالدار، وحسن معاملة النزلاء.

واختتمت «والي» زيارتها بمجمع الدفاع الاجتماعي في آخر محطاتها بجولتها، حيث تفقدت مباني المجمع وتحدثت مع الأطفال فيما مارس الأطفال بعض الأنشطة كالبلياردو وتنس الطاولة.

كانت غادة والي قد افتتحت مجمع الدفاع الاجتماعي بعد تطويره بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» في أكتوبر ٢٠١٧ ضمن برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، ويستوعب 150 طفلا، تصل في حالات الطوارئ إلى 200 طفل بمراحل سنية مختلفة.