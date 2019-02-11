شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن»: الاتحاد الأفريقي كان بحاجة لرئاسة مصر في ظل حكم السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن «قيمة مصر عادت مرة ثانية بعد ثورتين، الرئيس عبدالفتاح السيسي ورث تركة صعبة أوي ممن سبقوه».

وأضاف «الخولي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، أن «أجمل ما يميز رئيسنا حطنا على التراك الصح، الاحترام المتبادل والمعاملة الحسنة».

وأكد أن الاتحاد الأفريقي كان بحاجة لرئاسة مصر خاصة في ظل حكم الرئيس السيسي، مضيفا: «اللي بيحصل دلوقتي رجوع وفي وقت سريع وده يبين الخطوات ثابتة».

وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها 2030، الجميع يكمل ما نفذه سابقه «الوزير الجديد يكمل عمل الوزير القديم مش هيهدم»