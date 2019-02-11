شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» توضح حقيقة شطب «سبيل الأمير خليل»: «مسجل منذ 1951» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن ما تم تداوله عن شطب سبيل الأمير خليل بمنطقة سوق السلاح بجنوب القاهرة من عداد الآثار الإسلامية والقبطية عار تمامًا عن الصحة.

وأضاف «مصطفى» في تصريحات صحفية، الأحد، أن السبيل مسجل في عداد الآثار الإسلامية منذ عام 1951 برقم 376، والذي سيتم ترميمه بعد الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة، مُشيرًا إلى أن إجراءات تسجيل أي آثر في عداد الآثار الإسلامية والقبطية أو إخراجها يتم وفقا لقواعد ومراحل عديدة حددها قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لعام ١٩٨٣ وتعديلاته بحيث تبدأ من اللجان الفنية بالمنطقة الأثرية مرورا بلجان فنية متخصصة ثم العرض على لجنة المراجعة ثم العرض على اللجنة الدائمة ثم العرض على مجلس الإدارة وتنتهي بقرار وزير الآثار والنشر بالجريدة الرسمية.