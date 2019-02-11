شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: حنكة السيسي أعادت مصر لمكانتها في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سليم، عضو مجلس النواب عن أسوان، إن مصر عادت لمكانتها الطبيعية في أفريقيا بفضل حكمة وحنكة الرئيس السيسي.

وكشف «سليم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، اليوم الأحد، تفاصيل جولة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في أسوان، وقال إنه أجرى جولات تفقدية لعدد من المؤسسات الحكومية بهدف متابعة العمل والوقوف على المشاكل ومناقشتها مع الجمهور.

وقال «سليم» إن رئيس الوزراء أصدر قرارات في مصلحة المواطن الأسواني وخدمته بتوفير 40 مليون جنيه لتحسين الطرق، والزيارة كانت ناجحة وموفقة.