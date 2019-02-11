​بعد إصابة طفلين.. قرار عاجل من محافظة الجيزة بشأن "عقار الحوامدية" المُخالف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأحد، رئيس مدينة الحوامدية بسرعة إجراء معاينة للعقار المتسبب في إصابة طالبين بالمدرسة الإبتدائية الحديثة بالعزبة الشرقية بمدينة الحوامدية، للتأكد من سلامة العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة مخالفة المالك لشروط البناء وبنود الترخيص والإفادة بتقارير دورية حول الأعمال.

وقالت المحافظة في بيان لها، إن المعاينة ومراجعة التراخيص الصادرة للعقار أظهرت أن العقار صدرت له رخصة بناء دور أرضي ودورين متكرر، مؤكدًا أن العقار سبق وتحرر ضده محاضر مخالفة للبناء وقرارات إزالة نظراً لتعدى المالك ومخالفة الترخيص الممنوح للعقار.

وأصدر المحافظ، قرارًا بإزالة الأدوار المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكه، على أن يتم إيقاف الدراسة لمدة يوم دراسي واحد بالمدرسة المجاورة له لحين الانتهاء من الأعمال حفاظاً على سلامة الطلاب.

كما قرر المحافظ إجراء تحقيق عاجل فى الواقعة لبيان مدى وجود أية حالات تقصير متعهداً باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المقصريين وفقاً للقانون.

كما وجه المحافظ، بمتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم لحين تماثلهم للشفاء.

يذكر أن جزء من حائط أحد الطوابق الخاصة بعقار تحت الإنشاء داخل الفناء الخاص بالمدرسة سقط مما أسفر عن إصابة طالبين وهم: محمد أيمن محمد بالصف السادس الإبتدائي والذي يتلقى العلاج بمستشفى القصر العيني، وزياد عباس شعبان الطالب بالصف الثالث الإبتدائى والذي غادر مستشفى شركة سكر الحوامدية بعد تلقيه العلاج اللازم.

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