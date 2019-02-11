السيسي: تماسك المؤسسات الأفريقية وتعزيز تعاونها الأمني سيدحر الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا- (أ ش أ):

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تماسك المؤسسات الوطنية في الدول الأفريقية وتعزيز التعاون الأمني فيما بينها سيؤدي دون شك إلى دحر جميع الكيانات الإرهابية المتوطنة بالقارة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن جلسة قمة الاتحاد الافريقي المسائية المغلقة للقادة الأفارقة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تناولت تقرير حالة السلم والأمن في القارة، واستعراض الموقف بالنسبة لعدد من الأزمات في أفريقيا، وكذا جهود تطوير هيكل السلم والأمن الأفريقي، لا سيما في ضوء الانفراجة التي شهدتها الفترة الماضية في عدد من الملفات، كالقرن الأفريقي والكونغو الديمقراطية، فضلاً عن عرض مستجدات تطبيق مبادرة "إسكات البنادق في أفريقيا" بحلول عام 2020، والتي تستند إلى رؤية طموحة لتحقيق التنمية كأساس للتحرك على طريق تحقيق الاستقرار وإنهاء النزاعات في القارة.

كما أشار الرئيس السيسي إلى التهديدات الإرهابية التي تفاقمت في العديد من أركان أفريقيا، مستعرضاً في هذا الصدد تجربة مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.