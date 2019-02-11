رابطة الشئون العربية والأفريقية بـ"الصحفيين": رئاسة مصر للاتحاد تنهي أزمات القارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

عقدت رابطة الشئون الأفريقية والعربية بنقابة الصحفيين، اليوم الأحد، أول اجتماع لها بعد تشكيل مكتبها التنفيذى برئاسة الكاتب الصحفي أشرف بدر رئيس تحرير الأهرام العربي السابق، وأمينها العام الدكتور أحمد فارس، ونائب الرئيس عبدالرحيم اغا، ووكيلها أيمن عامر وأمين الصندوق على طرفاية.

وناقش الاجتماع، خطة العمل المستقبلية للرابطة وإعداد اللائحة التنفيذية.

وأكد المجتعون، على الدور المصري المحوري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه الأشقاء الأفارقة والعرب استنادًا على الموروث الثقافي والتاريخي والسياسي بين مصر وكافة الشعوب الأفريقية والعربية.

وأشادت الرابطة، بكلمة الرئيس السيسي خلال تسلمه اليوم رئاسة الاتحاد الأفريقي لأول مرة وأجندة مصر تجاه القارة للنهوض بالأشقاء في مختلف الدول وإنهاء النزاعات والحروب الأهلية وإعادة الإعمار وخلق مناخ يساعد على توفير فرص عمل للشباب ومعالجة الفقر والنزوح القسري.

وشددت الرابطة، على أن خطوات الرئيس الدبلوماسية إعادت مصر إلى حضنها الأفريقي وتصدرها المشهد من جديد باعتبارها بوابة أفريقيا ورمانة الميزان سياسيًا واقتصاديًا.

وأكدت الرابطة، أهمية التحالف العربي- الإفريقي خلال المرحلة المقبلة من أجل دحر التطرف والإرهاب والقضاء على التمييز العرقي والديني ووقف الحروب الأهلية وتحقيق الأمن والسلم فى ربوع القارة السمراء.