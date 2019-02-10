أخبار مصر | وزيرة التضامن تقوم بزيارات مفاجئة لعدد من المنشأت بالإسكندرية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تقوم بزيارات مفاجئة لعدد من المنشأت بالإسكندرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد مشاركتها جمعية رجال أعمال الإسكندرية الاحتفال بمرور ٣٠ عاما على تأسيسها وتكريم عدد من رموز قطاع الأعمال في الإسكندرية، قررت غادة والي مد الزيارة لتفاجئ مكتبي تأمينات أحدهما في منطقه شرق الإسكندرية والآخر في منطقة غرب، ثم توجهت في زيارة لمؤسسات الرعاية لتطمئن على المشردين من المسنين والأطفال بلا مأوى بزيارة دار الهداية ومجمع للدفاع الاجتماعي.

وبدأت غادة والي زياراتها المفاجئة بمكتب تأمينات المقاولات بمنطقة شرق الإسكندرية صباح وأبدت العديد من الملاحظات.

وأبدت غادة والي ملاحظات على نظافة المكان وتكدس الملفات وعدم استغلال المساحات الخالية في المكتب وعدم التخلص من الأوراق القديمة، وسوء توزيع الموظفين على الأقسام، وكذلك عدم وجود كود إتاحة لذوي الإعاقة وصعوبة صعود كبار السن للسلالم .

وقررت غادة والي إحالة مدير المكتب للتحقيق، فيما تحدثت والي مع العاملين في المكتب واستمعت لشكاوى المواطنين وما يواجهونه من مشكلات، وحصلت على أرقام بعض المتعاملين مع المكتب للتأكد من حصولهم على الخدمة المناسبة، ووجهت بضرورة حسن معاملة الجمهور.

واستكملت غادة والي زياراتها المفاجئة لمكاتب التأمينات بالإسكندرية وزارت مكتب تأمينات المنشية وأبدت على المكتب أيضا عدة ملاحظات.

واستمعت غادة والي إلى المواطنين في المكتب ودونت شكواهم وكلفت سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات للقطاع العام والخاص بالبقاء بالمكتب حتى الانتهاء من حل شكاوى المواطنين.

ووجهت بضرورة إتاحة أماكن لكبار السن، والأشخاص ذوى الإعاقة وكلفت مدير المكتب برفع مستوى نظافة المكتب وتحديث طريقة حفظ الملفات القديمة، والتغلب على الزحام الموجود

المحطة الثالثة لوزيرة التضامن كانت دار الهدايا للرعاية والتي تحتوي على مبنى للرجال ينقسم إلى دار للمسنين ودار للمشردين ومبنى آخر للسيدات.

وفور وصولها اطمأنت والي على المشردين الذين تم تحويلهم إلى الدار خلال الأسابيع الماضية بعد تشكيل فرق عمل مشتركة من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير حياة كريمة للمواطنين الذين فقدوا المأوى.

وأنقذت فرق الشارع حتى الآن ما يزيد علي ٣٥٠٠ مشرد وطفل بلا مأوى؛ حيث تتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية وتوزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة.

واستمعت والي لشرح من مسؤولي الدار عن الدار ومراحل تطويرها والمباني قبل وبعد التطوير حيث بدأت أعمال التطوير منذ العام الماضي.

وتم إسناد الدار إلى جمعية أعمال مطلع العام الماضي لتقوم بعملية التطوير وتضمنت أعمال التطوير، تطوير للمبانى وصيانتها و تجديد وصيانة كافة المباني بقيمة 3 مليون جنيه تم التبرع بها من جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية، وتوفير مليون جنيه لزيادة القدرة الاستيعابية للدار.

وتسع الدار - التي تنقسم إلى جزئين رجال وسيدات- إلى ١٥٠ شخص ويقيم بها حاليا ١٣٥.

وتجولت والي داخل دار الرجال وتحدثت مع النزلاء ومدى رضاهم عن الإقامة في الدار ورأيهم في مستوى الخدمة المقدمة لهم، كما تجولت أيضا داخل دار السيدات وتحدثت معهن عن آرائهن ومدى رضائهن عن الخدمة المقدمة لهن.

وأوصت والي بنقل من لديهم أي نوع إعاقة إلى دور خاصة بالإعاقات المختلفة والتي تشرف عليها الوزارة، وتوفير الإتاحة لكبار السن داخل الحمامات والممرات بالدار، وحسن معاملة النزلاء.

واختتمت والي زيارتها بمجمع الدفاع الاجتماعي في آخر محطاتها بجولتها.

وتفقدت والي مباني المجمع وتحدثت مع الأطفال فيما مارس الأطفال بعض الأنشطة كالبلياردو وتنس الطاولة.

كانت غادة والي قد افتتحت مجمع الدفاع الاجتماعي بعد تطويره بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في أكتوبر ٢٠١٧ ضمن برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، ويستوعب 150 طفلا، تصل في حالات الطوارئ إلى 200 طفل بمراحل سنية مختلفة.