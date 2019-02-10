أخبار مصر | فريق حملة "بنفكر لبكرة" يزور مستشفى 75375 (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريق حملة "بنفكر لبكرة" يزور مستشفى 75375 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل مستشفى 75375، اليوم الأحد، فريق شباب حملة "بنفكر لبكرة " تحت إشراف محمد عويان، وطه عبدالحميد، وكريم مصلحي، تحت رعاية ومتابعه محمد فاروق منسق عام الحملة، والتي تم إطلاقها تحت عنوان "رحلة إلى الإنسانية".

وأكد "منسق عام الحملة أن الهدف من زيارة اليوم هو رسم البسمة على وجوه الأطفال وتخفيف آلامهم، فيما أبدى فريق حملة "بنفكر لبكرة" استعداده للتبرع بالدم لمرضى مستشفى 75375 ورغبتهم الشديدة في بذل الغالي والنفيس للتوعية والعمل الإنساني ورفع وتحسين حالتهم النفسية والمعنوية إيمانًا منهم بأن تحسين حالتهم النفسية هو جزء أصيل وقوى جدًا في العلاج والوقاية من المرض نفسه.

وفي سياق متصل أضاف فريق شباب حملة "بنفكر لبكرة " إن أصحاب القلوب الرحيمة لها دور مؤثر جدًا بفضل تبرعاتهم لتلك الصرح الطبي العملاق وتخفيف آلام المرضي المصابيين ومنع أي عقبات تعيق تلقيهم للعلاج.