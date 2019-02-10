أخبار مصر | الأوقاف: النظافة والجمال من سمات المجتمع المتحضر موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: النظافة والجمال من سمات المجتمع المتحضر موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان "النظافة والجمال من سمات المجتمع المتحضر".

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وقالت الوزارة أنها واثقة في سعة أفق أئمتها العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

والتقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية ورئيس لجنة التثقيف العام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الأحد.

وأكد «وزير الأوقاف»، أهمية الثقافة العامة في بناء الدعاة، وطلب من اللجنة إعداد «كورس متخصص» في الثقافة العصرية العامة ليكون ضمن البرامج التدريبية التي تدرس بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

قررت وزارة الأوقاف تخصيص مائة منحة تدريب مجانية بأكاديمية الأوقاف الدولية للأئمة والدارسين الأفارقة بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وقال وزير الأوقاف إن رئاسة مصر للاتحاد الافريقي تأتي تقديرا لدور ومكانة مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعادت اللحمة القوية بين مصر وسائر أشقائها بمختلف دول القارة ، وبما يسهم في تحقيق الخير والرقي لجميع أبنائها.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، والارتقاء بمستوى الأئمة والخطباء والواعظات والعاملين بمجال الدراسات الدينية وطلاب الماجستير والدكتوراه والباحثين في الشأن الديني، وفِي إطار الدور الرائد لأكاديمية الأوقاف المصرية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.