أخبار مصر | وزير الآثار السابق يحاضر في أكاديمية الدعاة الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار السابق يحاضر في أكاديمية الدعاة الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق طلاب أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وأدى الوزير محاضرة هامة تحت عنوان ” التواصل الحضاري” ، واستعرض مادته العلمية عبر شاشة العرض الإلكترونية المخصصة لذلك، مشيدًا بأكاديمية الأوقاف مبنى ومعنى ، مما يسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير.

كما أدى الدكتور محمد سالم أبو عاصي الأستاذ بكلية أصول الدين وعميد كلية الدراسات العليا السابق محاضرته تحت عنوان ” الفهم المقاصدي للشريعة الإسلامية في إطار مشروع الأكاديمية العلمي التنويري التثقيفي الواسع ، والإفادة من جهود كبار العلماء والمفكرين والمثقفين والإعلاميين.

والتقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية ورئيس لجنة التثقيف العام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الأحد.

وأكد "وزير الأوقاف"، أهمية الثقافة العامة في بناء الدعاة، وطلب من اللجنة إعداد «كورس متخصص» في الثقافة العصرية العامة ليكون ضمن البرامج التدريبية التي تدرس بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

قررت وزارة الأوقاف تخصيص مائة منحة تدريب مجانية بأكاديمية الأوقاف الدولية للأئمة والدارسين الأفارقة بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وقال وزير الأوقاف إن رئاسة مصر للاتحاد الافريقي تأتي تقديرا لدور ومكانة مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعادت اللحمة القوية بين مصر وسائر أشقائها بمختلف دول القارة ، وبما يسهم في تحقيق الخير والرقي لجميع أبنائها .

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير ، ومواجهة الفكر المتطرف ، والارتقاء بمستوى الأئمة والخطباء والواعظات والعاملين بمجال الدراسات الدينية وطلاب الماجستير والدكتوراه والباحثين في الشأن الديني ، وفِي إطار الدور الرائد لأكاديمية الأوقاف المصرية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.