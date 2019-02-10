أخبار مصر | سعداوي: مناقشات سد النهضة في طريقها للوصول لنتائج أكيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعداوي: مناقشات سد النهضة في طريقها للوصول لنتائج أكيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، إن مناقشات سد النهضة في طريقها للوصول إلى نتائج أكيدة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك اتفاق موقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015 بالخرطوم، على إدارة الموارد المائية وفقًا لاحتياجات كل دولة، مشيرًا أن إلى مصر حريصة على عدم الإضرار بمصالحها وتعتبر المياه حياة.
وتوقع عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل، أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون بين مصر وأفريقيا.
ويرى سعداوي أن ملف الإرهاب والقضاء على المنظمات الإرهابية ومنع النزاعات المحلية ستأتي على رأس اهتمامات مصر خلال ترأسها الاتحاد الأفريقي.
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