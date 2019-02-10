أخبار مصر | وزير الأوقاف يعتمد صرف أكثر من عشرين مليون ونصف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يعتمد صرف أكثر من عشرين مليون ونصف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد مبلغ (20,798,200) عشرين مليونًا وسبعمائة وثمانية وتسعين ألفا ومائتي جنيه لعمليات إحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية ضمن خطة العام المالي الحالي 2018 – 2019م.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى ، وفي إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية ورئيس لجنة التثقيف العام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الأحد.

وأكد «وزير الأوقاف»، أهمية الثقافة العامة في بناء الدعاة، وطلب من اللجنة إعداد «كورس متخصص» في الثقافة العصرية العامة ليكون ضمن البرامج التدريبية التي تدرس بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

قررت وزارة الأوقاف تخصيص مائة منحة تدريب مجانية بأكاديمية الأوقاف الدولية للأئمة والدارسين الأفارقة بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وقال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف في تصريحات له، إن رئاسة مصر للاتحاد الافريقي تأتي تقديرا لدور ومكانة مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعادت اللحمة القوية بين مصر وسائر أشقائها بمختلف دول القارة ، وبما يسهم في تحقيق الخير والرقي لجميع أبنائها.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف ، والارتقاء بمستوى الأئمة والخطباء والواعظات والعاملين بمجال الدراسات الدينية وطلاب الماجستير والدكتوراه والباحثين في الشأن الديني ، وفِي إطار الدور الرائد لأكاديمية الأوقاف المصرية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.