شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: أفريقيا هي البوابة الوحيدة أمام مصر لتحقيق النمو الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شريف الجبلي، رئيس لجنة أفريقيا باتحاد الصناعات المصرية، إن "مصر متأخرة من حيث الاستثمار في أفريقيا، وعدنا بشكل قوي سياسيًا في 2014 مع بداية رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبد الحميد، أن "حجم الاستثمار المصري في أفريقيا قليل جدًا، وأفريقيا هي البوابة الوحيدة أمام مصر لتحقيق النمو الاقتصادي".

وتابع أن "مصر يجب أن تكون لها تواجد على أرض أفريقيا من أجل الاستثمار وإنشاء مناطق لوجستية، وذلك حجر الزواية إذا أردنا عمل شغل كويس في أفريقيا"، مؤكدًا أن "المستثمرين يجب أن يستغلوا الدفعة السياسية لمصر في أفريقيا".