شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب: الفرصة متاحة أمام مصر لتعويض غيابها عن أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن «الشركة متواجدة في 23 دولة أفريقية، ويوجد حالة عامة من الحب بين الجنسية المصرية والأفريقية».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEN»، مع عمرو عبدالحميد، أن «هناك طفرة في العلاقات مع الشعوب الأفريقية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي»، موضحًا أن «الانفتاح السياسي المصري على أفريقيا يساعدنا على المشاركة في التنمية ودعم البنية التحتية للقارة».

وذكر أن «الفرصة متاحة أمام مصر لتعويض غيابها عن أفريقيا، وأن الشركة متواجدة لحل مشكلة الإسكان الاجتماعي في الجزائر، بجانب التواجد في المغرب والجابون والسنغال ونيجيريا وإثيوبيا وتنزانيا وأوغندا».

ودعا كل شركات المقاولات للتواجد في أفريققيا لأنها تحتاج إلى مشروعات كبيرة، مؤكدًا أن «علاقة الرئيس السيسي مع رئيس تنزانيا سبب إسناد بناء سد تنزانيا إلى الشركة».