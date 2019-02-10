شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالهيئة العامة للاستعلامات: مصر ذاكرت ملف رئاستها للاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رمضان قرني، مدير تحرير مجلة أفاق إفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، إن «مصر ذاكرت ملف رئاستها للاتحاد الأفريقي»، مشيرًا إلى أن «مصر تبني رئاستها على خمس خطوات لتنفيذ أجندة 2063».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEN»، مع عمرو عبدالحميد، أن «التكامل والتعاون بين الدول الأفريقية ما يشغل مصر، وأن مصر ترى أن التنمية هي المكافح الأول للإرهاب في القارة، وأنها تسعى للإصلاح الهيكلي للاتحاد الأفريقي عن طريق الإصلاح المالي والبحث عن مصادر مالية مستدامة للاتحاد».

وأوضح أن «مصر ستعمل على إصلاح الاتحاد الأفريقي ماليًا وإيجاد مصادر جديدة للتمويل، وإنشاء سوق أفريقية مشتركة للتجارة»، مشيرًا إلى أن «منظمة التجارة الحرة من أبرز أولويات مصر في الاتحاد الأفريقي».