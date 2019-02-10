شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السودان بالقاهرة: نعقد آمالًا كثيرة على رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ السفير عبدالمحمود عبدالحليم، سفير السودان بالقاهرة، مصر وشعبها برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن «اليوم تاريخي لمصر، وشرف للسودان وأفريقيا رئاسة مصر، ونعول على أداء متميز من مصر في هذا الشأن، ونعقد آمالًا كثيرة على مصر».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEN»، مع عمرو عبدالحميد، أن «مصر تتولى رئاسة الاتحاد بإرث كبير من الخبرات السياسية والاقتصادية ستعود بالفائدة على أفريقيا وشعوبها».

وأوضح أن «القمة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تأتي في إطار التعاون الاقليمي، الذي سيعود بالإيجاب على شعوب المنطقة، وأن القمة تاتي بهدف إحداث تقدم في المفاوضات الخاصة بسد النهضة، بما يعزز على التنمية في الدول الثلاث ويحافظ على الحقوق المائية لتلك الدول».

وشدد على أن «الدولة السودانية تؤمن أن نهر النيل ساحة للتعاون وليس للصراع، وأن يعزز الأمر التعاون والاستقرار والتنمية في تلك المنطقة».