شكرا لقرائتكم خبر عن الغربية: فتح مستشفى طنطا العسكرى في الفترة المسائية لاستقبال المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء فتحى عبدالغني، سكرتير عام محافظ الغربية، عن بدء العمل بعيادات مستشفى طنطا العسكرى في الفترة المسائية من 6م وحتى 9م لإستقبال المدنيين للكشف في جميع التخصصات الطبية وعلى مدار 24 ساعة الطوارئ والعناية المركزة.

جاء ذلك في ظل التعاون المثمر بين القوات المسلحة والجهات المدنية لتخفيف العبء على المستشفيات العامة حيث تم تصديق السيد رئيس هيئة الإمداد والتموين ق.م على تفعيل بدء العمل في مستشفى طنطا العسكرى فترة مسائية لإستقبال المدنيين.

ومن جانبه؛ قدم سكرتير عام الغربية الشكر للقوات المسلحة لمشاركتها في تقديم خدمات طبية للمدنيين في المستشفى العسكرى بطنطا.