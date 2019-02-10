شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الأفريقي للتنمية: سنحول القارة لدول صناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية، إكينومى أديسينا، أنهم يعملون على برنامج ثري من أجل النهوض بدول القارة الإفريقية وتحويلها لمدن صناعية هامة.

وأضاف «أديسينا»، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم الأحد، أن البنك الأفريقي للتنمية يساهم في إنشاء برنامج اقتصادي من شأنه تحسين الاستثمارات بدول القارة الإفريقية.

وأوضح «أديسينا»، أن ملايين من المواطنين الأفارقة استفادوا من وسائل النقل والمواصلات والفرص الاستثمارية التي تم خلقها خلال الفترة الماضية.