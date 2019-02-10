شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد الإمبراطور الإثيوبي «هيلا سيلاسي»: يجب خلق فصل جديد في العلاقات مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب جويل ماكونين، حفيد الإمبراطورالإثيوبي هيلا سيلاسي، عن سعادته لترؤس مصر الاتحاد الأفريقي.

وأضاف «ماكونين»، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»،اليوم الأحد، أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا وثيقة منذ التاريخ، لذلك يجب أن يسعوا دائما نحو مستقبل أفضل.

وطالب «ماكونين»، بضرورة خلق فصل جديد في العلاقات بين البلدين، وذلك من خلال بناء جدار من التعاون.