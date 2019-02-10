شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة حسين زين في منتدى مستقبل الاتصال الحكومي بدبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الأحد، بمنتدى مستقبل الاتصال الحكومي بدبي بالأمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وأشاد «زين» بالتنظيم الرائع للمنتدى الذي يجمع قادة الإعلام العربي لتبادل الرؤى والأفكار حول ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطور هائل في تكنولوجيا الاتصال وسبل مواكبة هذا التطور بالتنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات الإعلامية العربية، كما أثنى بحفاوة الاستقبال من قبل الأشقاء بدولة الإمارات العربية الشقيقة موجها الشكر والتحية لكافه القائمين على تنظيم هذا المنتدى المهم.

وشارك «زين» في الندوة التي أقيمت على هامش المنتدى، حيث أكد على أهمية دور الإعلام الحكومي الذي يتمتع بالشفافية والمصداقية في مواجهة ما تنشره بعض المواقع من أكاذيب هدفها إثارة الفتن والتضليل، وأن دور الإعلام الحكومي هو دورًا توعويًا وتنويريا يعمل في إطار مهني وبحرية مسئولة ويهدف إلى تنمية وعي المواطن بما يدور حوله على المستوى الإقليمي والدولي.

كما أكد «زين» على «أهمية تفعيل التواصل والتكامل بين الهيئات الإعلامية في الدول العربية لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الإعلام وتفعيل أدواتنا لمواجهة بعض وسائل الإعلام التي تهدف إلى التضليل لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المهنية والمصداقية».