شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة: منع تداول الطيور الحية لصالح المواطن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، إن منع تداول الطيور الحية لصالح المواطن، حيث سيكون هناك طبيب بيطري في كل مجزر للتأكد من سلامة الدواجن، بالإضافة إلى أن تطبيق هذا القرار سيمنع تلوث البيئة.
وأشارت "محرز"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن الدواجن ستكون مبردة وذات قيمة غذائية عالية، مؤكدًا أن هذا القرار سيحمي صغار المربين من عملية ارتفاع وانخفاض أسعار الدواجن.
وأضافت أن مصر بها مجازر كافية للتعامل مع إنتاج مصر بالكامل، موضحة أن القانون سيطبق في المدن الكبرى، ولن يطبق في القرى الآن لطبيعتها الخاصة بها.
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