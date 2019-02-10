شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة في الشؤون الإفريقية: الصين تسعى للاستثمار بدون أي تدخل في شؤون الدول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هبة البشبيشي، الباحثة في الشؤون الأفريقية، إن الصين تسعى للاستثمار بدون أي تدخل في شؤون الدول الخاصة أو المساس بإنتاجها الفكري أو الثقافي.

وتابعت هبة البشبيشي، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصين تمثل قوة اقتصادية كبيرة وتوجه إنساني مختلف عن القوى الاستعمارية أو التقليدية الكلاسكية بالنسبة للقارة الإفريقية.

وأضافت أن الصين أثبتت أنها عند حسن ظن الجميع وتتوقف فقط عند فكرة الاستثمار وهو استثمار غير مشروط.

وكشفت أن الصين أصبحت من النمور الآسيوية الكلاسكية ولها وضع وتوجه خاص من خلال عدم التدخل في الشؤون الداخلية ولذلك أصبحت دولة مرحب بها داخل الدول الإفريقية.