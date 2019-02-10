ضبط 5 حقائب بها أدوية سرطان مع دبلوماسيين أفريقيين بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– طه عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، دبلوماسيين أفريقيين حاولا تهريب كمية كبيرة من الأدوية الخاصة بمرضى السرطان والأطفال، لدى إنهاء إجراءات وصولهما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وجرى إبلاغ مكتب الخارجية واتخاذ الإجراءات القانونية.

وذكرت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة مصر للطيران القادمة من أديس أبابا، اشتبه محمود سعيد ومحمد عدلي ومحمد سيد مأموري الجمارك في دبلوماسيين أفريقيين، وبتفتيش حقائبهما أمام مكتب الخارجية بالمطار عُثر على 5 حقائب أدوية خاصة بمرضى السرطان والأطفال غير المتكلمين.

بدوره أمر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، باتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المضبوطات التي تقدر قيمتها 6 ملايين جنيه.