مصر | تفاصيل إحباط ترويج 12 طن أسمدة مجهولة بأبو النمرس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل إحباط ترويج 12 طن أسمدة مجهولة بأبو النمرس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل مداهمة مصنع غير مرخص بمركز أبو النمرس، وضبط 12 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر، وتبين أن صاحب المصنع يبيعها على أنها مستوردة.

وتوصلت تحريات اللواء مصطفي البكري، مدير إدارة مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام (خالد.إ.د) صاحب مصنع لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية (بدون ترخيص)، كائن بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، بتصنيع وإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية من مستلزمات إنتاج رديئة الصنع وغير صالحة للإستخدام ومواد خام مجهولة المصدر، وتعبئتها على أنها مستوردة من الخارج على خلاف الحقيقة وطرحها بالأسواق لجمهور المواطنين مسببًا أضرار بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم القيام بحملة مكبرة من ضباط الإدارة بالإشتراك مع مفتشي التموين، استهدفت المصنع المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط فيصل.ج.س.م، المدير المسئول عن المصنع، وبلغ إجمالي المضبوطات 12 طن و200 كجم، من منتج نهائي (أسمدة، مخصبات زراعية).

وبمواجهة المتهم، إعترف بإرتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

نرشح لكم: تجديد حبس ربة منزل زنت مع عاطل مستغلة غياب زوجها بحلوان

جدد قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامها بالزنا مع عاطل فى غياب زوجها بدائرة قسم شرطة حلوان.

وكان بلاغ ورد للعميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، يفيد تمكن الأهالى من ضبط ربة منزل وعاطل فى وضع مخل داخل منزل الأولى وقيامهما بأعمال منافية للآداب مستغلة سفر زوجها خارج مصر.

بالإنتقال وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم القبض على المتهمين وفور عودة الزوج حرر ضدها دعوى زنا وباشرت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبسهما 4 أيام جددها قاضى المعارضات 15 يوما.