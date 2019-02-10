مصر | تفاصيل جديدة في واقعة سقوط مواد بناء على تلميذين بمدرسة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة في واقعة سقوط مواد بناء على تلميذين بمدرسة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 5 أشخاص بينهم مقاول ومالك عقار بسبب سقط مواد بنى للعقار مخالف على تلميذين بمدرسة مما أسفر عن اصابتهما.
وبدأ ضباط قطاع الأمن العام، في اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإزالة الطوابق المخالفة للعقار المتسبب فى إصابة الطالبين.
تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم الحوامدية بلاغا من الاهالى بسقوط مخلفات بناء طوب من عقار "تحت الإنشاء" داخل مدرسة الحوامدية الإبتدائية الحديثة بشارع البحر خلف المركز الطبى دائرة القسم.
وعلى الفور انتقل مفتشي الأمن العام وضباط ادارة البحث الجنائى و تبين من الفحص أن العقار المشار إليه مكون من 7 طوابق ملك "فوزى . ع. س" ،63 سنة بالمعاش ، مقيم دائرة القسم و اثناء قيام كلا من محمد . ن . ز . ح المقاول المسئول عن العقار ، محمود . ر . ا ، عامل بناء ، حسام . ح. ا ، عامل بناء ،محمود . ج س، عامل مقيمين دائرة القسم ؛ بأعمال إنشاءات سقطت بعض الحجارة قوالب طوب على كلا من الطالبين ( محمد . ا. ع – زياد . ع. ش ، 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائى بالمدرسة المشار اليها ) حال تواجدهما بفناء المدرسة مما ادى الى حدوث اصابتهما باشتباه كسر بالجمجمة و جروح قطعة بالراس و تم نقلهما لمستشفى ام المصريين الحوامديةـ وأمكن ضبطهم ومالك العقار اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وكشف الفحص، أن العقار محل البلاغ صادر له ترخيص بارضى وطابقين فقط وجاري التنسيق والجهات المعنية لإزالة الطوابق المخالفة والعرض على النياية العامة والمتابعة .
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