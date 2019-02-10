أخبار مصر | تعاون مشترك بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والكلية الفنية العسكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعاون مشترك بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والكلية الفنية العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور وحيد غريب عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، مع اللواء أركان حرب جمال النشار مدير الكلية الفنية العسكرية، وذلك بمقر الكلية بكوبرى القبة بالقاهرة.

يأتي هذا اللقاء فى إطار حرص الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز التعاون المشترك فى المجالات التعليمية والأكاديمية المختلفة مع كبرى الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.

حيث ناقش الجانبان أهم التطورات فى المجالات الهندسية والتكنولوجية المختلفة وسبل الإستفادة منها بما يعزز من الصناعة المصرية ويدعمها، كما بحثا سبل تعزيز التعاون بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والكلية الفنية العسكرية فى النواحى التعليمية والتدريبية المختلفة.

واتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة لوضع الأطر العامة وآليات تعزيز هذا التعاون المرتقب.