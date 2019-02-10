أخبار مصر | البيئة تنفذ خطة لرصد مياه نهر النيل بمحافظة أسوان بداية من بحيرة ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيئة تنفذ خطة لرصد مياه نهر النيل بمحافظة أسوان بداية من بحيرة ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة البيئة، اليوم الأحد، تنفيذ خطة لرصد مياه نهر النيل بمحافظة أسوان بداية من بحيرة ناصر (القطاع الشمالى)، وذلك في إطار خطة وزارة البيئة للحفاظ علي سلامة وجودة المياه ببحيرة ناصر التى تمثل البنك المائي لمصر وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبمشاركة معامل وزارة الصحة.

خلال عملية الرصد تم أخذ عينات مياه من نقاط الصرف النهائى على نهر النيل والخاصة بمصانع السكر بقوص ونجع حمادى بمحافظة قنا وجارى استكمال القياسات البيئية بمعامل الرصد البيئي لنوعية المياه بفرع أسوان لإعداد التقرير النهائي.

وأكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستضافة أسوان لمنتدى الشباب العربى والأفريقى العام القادم سيكون إضافة كبيرة وغير مسبوقة لأسوان والتى ستستعد له من الآن فى مختلف مجالات العمل العام، مناشدًا كافة فئات المجتمع الأسوانى بالتعاون وتضافر الجهود مع الجهات التنفيذية لإظهار أسوان بالصورة الحضارية والجمالية المطلوبة.

وأضاف المحافظ، أن تفاعل الشباب الأفريقى والعربى وتبادل الثقافات والمعرفة بين الشباب هو ما يهدف إليه الرئيس السيسى دائمًا لتعميق مفهوم التواصل وترسيم أواصر المحبة من أجل الوصول إلى أجيال من شباب المستقبل وخلق عالم يسوده السلام والقواسم المشتركة الثقافية والعلمية.