انت الان تتابع ضياء رشوان: طالبت الحكومة بزيادة بدل الصحفيين 25% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه اجتمع مع العديد من المسؤولين في الحكومة من أجل زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% ليصل إلى 2100، وسوف يتلقى إجابة قريبة جدا، مضيفًا عقب ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المقرر إجراؤها في مطلع مارس المقبل، أنه طالب أيضا بزيادة الدعم الحكومي المقدم لكل الأنشطة والخدمات ومشروع العلاج بنسب كبيرة، إذ وجه رشوان الشكر لكل زميل وزميلة، كان له فضل الترشح على مقعد نقيب الصحفيين بعد 4 سنوات من الغياب.
وأضاف رشوان، أن برنامجه الانتخابي سوف يشكل من أفكار الزملاء، من خلال جس نبض زملائه والتعرف على مشكلاتهم، مضيفًا أنه يعرف المشكلات الرئيسية التي تواجه النقابة، موضحًا أنه توصل لبعض الحلول لها. وفيما يتعلق بمشكلات بعض الصحفيين، قال رشوان: «إن النقابة لن تحل محل زميل في التفاوض لحل المشكلات ولكنها
وأضاف رشوان، أن برنامجه الانتخابي سوف يشكل من أفكار الزملاء، من خلال جس نبض زملائه والتعرف على مشكلاتهم، مضيفًا أنه يعرف المشكلات الرئيسية التي تواجه النقابة، موضحًا أنه توصل لبعض الحلول لها.
وفيما يتعلق بمشكلات بعض الصحفيين، قال رشوان: «إن النقابة لن تحل محل زميل في التفاوض لحل المشكلات ولكنها ستكون داعمة للزملاء في حل مشكلاتهم وفي صفهم»، مشددًا على ضرورة الحضور لاجتماع الجمعية العمومية، بقوة وكثافة، حتى نظهر بمظهر الجماعة القوية الحارسة لمصالحها.
وأوضح رشوان، أن وجود الصحفيين وظهورهم على قلب رجل واحد في النقابة يعطي إحساسا بقوة المهنة والنقابة، وفي حالة عدم ذلك لا يمكن التفاوض مع أي جهة، سواء كان على زيادة بدل أو حريات أو فصل تعسفي، منوهًا بأنه يرحب بالمنافسة على مقعد النقيب، موكدًا أن التنافس يزيد من قوة الانتخابات.
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